Basat Öztürk NATO'ya Türkiye Daimi Temsilcisi Atandı

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaya ilişkin karara göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak atandı.