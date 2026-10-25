Başbakan Yardımcısı Novak, üç dizel tankerin Kuzey Amerika'ya gittiğini açıkladı - Son Dakika
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Başbakan Yardımcısı Novak, üç dizel tankerin Kuzey Amerika'ya gittiğini açıkladı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt taşıyan ilk üç tankerin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun desteğiyle Kuzey Amerika'ya yola çıktığını bildirdi. Novak, ekimde 300 bin, kasımda 500 bin, aralıkta 1 milyon ton dizel tedarik etmeye hazır olduklarını belirtmişti.

MOSKOVA, 25 Ekim (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt taşıyan üç tankerin Kuzey Amerika'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

TASS Haber Ajansı'nın cuma günkü haberine göre Novak, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun önemli desteğiyle yakıt taşıyan ilk üç tanker yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Novak daha önce yaptığı açıklamada, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağı planlanan tarihten önce kaldırmaya başladıklarını ve ekimde 300.000 ton, kasımda 500.000 ton, aralıkta ise 1 milyon ton dizel tedarik etmeye hazır olduklarını belirtmiş, aylık hacmin nihayetinde 3 milyon tona ulaşabileceğini eklemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de gerçekleştirdikleri görüşmede Rus dizel yakıtının ABD'ye ve küresel piyasalara tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua
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