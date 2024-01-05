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Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış - Son Dakika
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Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen panelde başıboş köpekler sorunu bilimsel açıdan ele alındı. Panelde köpeklerin başıboş olup olamayacağı, sokaklardan nasıl kurtulabileceği, insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu, hukuki bakış açısı ve başıboş köpeklerin halk sağlığına etkileri konuları tartışıldı. Panelde, ülkede yaklaşık 10 milyon başıboş köpek bulunduğu ve hayvan sever derneklerinin barınakların yapılması konusunda yeterli çaba göstermediği vurgulandı. Ayrıca, ülkedeki yasa ve düzenlemelerin özelleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış
05.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:20
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Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış

Atatürk Üniversitesi'nde ülke gündemine oturan başıboş köpekler ve saldırıları konusunda bilimsel yaklaşım ortaya konuldu

ERZURUM - Son yıllarda ülke genelinde artan köpek saldırıları ve yaralanmalarına karşı Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde örnek bir etkinliğe imza atıldı.

Sokaklarda başıboş artan köpek varlığı, çocuk ve kadınlara yönelik saldırıların artması ve hayvan hakları yöneticilerinin farklı görüşleriyle gündemde olan başıboş köpekler sorununa Atatürk Üniversitesi'nden bilimsel bir bakış ortaya konuldu.

Atatürk Üniversitesi kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış" konulu Prof. Dr. Besim Yıldırım moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, "Köpek başıboş olur mu? Sokaklar köpekten, Köpekler sokaktan nasıl kurtulur?" konusunda, Prof. Dr. Sinan Öge, "Dini açıdan insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu" konusunda, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Başıboş köpeklere hukuki bakış" konusunda Doç. Dr. Zahide Koşan ise, "Başıboş köpekler ve Halk sağlığı" konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, yaklaşık 10 milyon başıboş köpeğin bulunduğunu belirterek, "1932 yılında ülkemizde başıboş köpeklerin itlaf edilmesiyle ilgili kanun mevcuttu. Ancak 2004 'den sonra kısırlaştırma ve alındığı yere bırakma ile alakalı bir düzenleme yapıldı. Hayvan sever dernekleri ile alakalı yapılan düzenlemeler de barınakların yapılması teşvik ediliyor. Ancak bugüne kadar hiçbir hayvan sever derneği buna yanaşmamıştır. Ülkemizde 2700 adet hayvan sever derneği bulunmaktadır. ve bunlar başıboş köpekleri besleme adına bir çok sorunu ve sıkıntıyı beraberinde getirmektedir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ise ülkemizdeki yasa ve düzenlemelerin mutlaka özelleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir çok kanun ve düzenlemede başıboş köpeklerle alakalı direk bir ifade bulunmamaktadır. Bununla ilgili yapılacak kanunu düzenlemede tarafların ve paydaşların görüşü ve önerileri alınmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Hayvan Hakları, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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