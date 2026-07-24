Basın Bayramı'nda Gazetecilik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Basın Bayramı'nda Gazetecilik Vurgusu

Basın Bayramı\'nda Gazetecilik Vurgusu
24.07.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AGC ve Corendon Airlines, Antalyalı gazetecilerle Basın Bayramı etkinliği düzenledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Corendon Airlines işbirliğiyle, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, AGC Başkanı İdris Taş, Corendon Airlines Yönetim kurulu Üyesi Batuğhan Karaer ve gazeteciler bir araya geldi.

Taş, buradaki konuşmasında, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ve ülkede gazetecilerin bir meslek yasasının olmadığını belirtti.

Yasanın çıkması ve bununla gazetecilerin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Taş, "Bu kentte icra ilanlarının en az yüzde 75'inin Antalya'daki tüm medya organlarına verilmesini istiyoruz. Bunun başka çözüm yolu yoktur. Gazeteciler bu mesleği yapmak istiyorsa ekonomik bağımsızlığını elde etmek zorunda." dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Taş, basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da basın mensuplarının kamu görevlilerinin destekçisi olduğunu söyledi.

Kente yapılan hizmetleri gazetecilerin duyurduğunu dile getiren Solmaz, "Kamu görevlisinin bölgesine yapmaya çalıştığı hizmetleri en objektif ve niyetini anlaşılır kılan, topluma bunu hissettirerek yansıtan gerçek basın mensupları sayesinde hem bölgenin değerinin hem de hizmet etme niyetiyle gelmiş olan görevlilerin, gazetecilerle beraber önemli hizmet verdiğinin bilincindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Bayramı'nda Gazetecilik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:10:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Basın Bayramı'nda Gazetecilik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.