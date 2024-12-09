Basın Emekçileri İçin Yeni Ücret Talebi - Son Dakika
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Basın Emekçileri İçin Yeni Ücret Talebi

DİSK Basın-İş, 2025 yılı için basın emekçilerinin taban ücret talebini araştırdı, sonuçları açıkladı.

09.12.2024 18:50
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(ANKARA) - DİSK Basın-İş, 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması'nı yayımladı. Araştırma, 82 basın emekçisi ile yapılan anket sonuçlarına göre hazırlandı. Araştırmanın amacı ise asgari ücret belirleme sürecinde basın emekçilerinin durumu ve taban ücret talebini görünür kılmak...

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını yayımladı. 53 farklı kurumdan 82 basın emekçisiyle yapılan araştırma, sektördeki maaşların büyük ölçüde asgari ücret seviyesinde olduğunu ortaya koyarken, basın emekçilerinin yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi de gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre, basın sektöründe maaş ortalaması 23 bin 378 TL ile asgari ücretten yalnızca yüzde 28 daha fazla. Her dört çalışandan biri, asgari ücretin altında maaş alıyor ve çalışanların yüzde 90'ı ise 25 bin TL'nin altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Basın emekçilerinin, 2025 yılı için talep ettiği ortalama ücret 42 bin 134 TL. Ancak bu rakam bile, yıl içinde beklenen yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde kalıyor.

Araştırma, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da gösteriyor. Ortalama kıdem süresi yalnızca 3,8 yıl. Çalışanların yüzde 70'i aynı iş yerinde 3 yıldan az süreyle çalışabiliyor. Bu durum, düşük maaşlarla iş değiştirme döngüsünün sektörde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

"Asgari ücretin en az iki katı "taban ücret" uygulaması getirilmeli"

DİSK Basın-İş, araştırma sonuçlarından yola çıkarak basın emekçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için şu taleplerde bulunuyor:

Asgari ücretin en az iki katı "taban ücret" uygulaması getirilmeli. Çalışanlara her yıl en az asgari ücret artışı kadar zam yapılmalı. Deneyim yılı başına yüzde 3 ek zam, buna ilave olarak aynı kurumda geçirilen her yıl için yüzde 5 ek zam uygulanmalı. Günlük 750 TL saha harcırahı sağlanmalı. Büyükşehirlerde çalışan basın emekçileri için maaşlara yüzde 25 "büyükşehir tazminatı" eklenmeli.

Basın çalışanlarının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalışmasının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı raporda, "Basın emekçileri ağır koşullarda, sürekli zamana karşı yarışarak fikir işçiliği yapıyor. Asgari ücret seviyesinde çalıştırılmaları hem çalışanların yaşamını hem de halkın haber alma hakkını olumsuz etkiliyor"  ifadelerine yer verildi.

"Basın kartı sorunu çözüm bekliyor"

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartı uygulamasına da tepki gösterildi ve Cumhurbaşkanlığı'nın "uygun bulmadığı" binlerce basın emekçisinin sahadaki habere ulaşmak için toplu taşıma ücretini cebinden karşıladığı vurgulandı. DİSK Basın-İş, basın emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücretler ve çalışma koşulları için mücadelenin süreceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

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