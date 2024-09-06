BİK'ten İnternet Haber Siteleri için Yeni Düzenleme

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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının yeniden düzenlenmesini öngören değişiklik tekliflerini kabul etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının son oturumunda Yönetim Kurulunun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü.

İlan işleri, hukuk işleri ve mali işler komisyonlarında değerlendirilen gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifleri Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının belirlendiği 61. ve 67. maddelerde değişikliğe gidildi. BİK Analitik Ölçüm Sistemi'nden elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde ziyaretçi trafiklerinde yaşanan değişimlerin mahsup, müeyyide ve resmi ilan yayımlama hakkının durdurulması gibi uygulamaları doğurduğu belirlendi.

Bunun yanı sıra haber sitelerinin okurun merakını gidermek ve haber alma hakkını temin etmek yerine okurun haber içeriğini tıklamasına odaklandığı ve SEO haberciliğine (arama motorlarında üst sıralarda yer almak için haber metinlerinde belirli anahtar kelimeleri kullanma yöntemi) yoğunlaştığı gözlemlendi. Bu bilgiler doğrultusunda asgari ziyaretçi trafik sayılarının azaltılarak trafiği fazla olan internet haber sitelerine uygulanan ek gösterge oranlarının artırılması kararlaştırıldı.

İnternet haber sitelerini daha nitelikli yayıncılık yapmaya teşvik etmesi beklenen düzenlemeye göre, günlük asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları yüzde 50 düşürüldü.

Genel Kurulda kabul edilen tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının mevcut hali ve yeni düzenlemeye göre kıyaslamalı tablosuna ise açıklamada yer verildi.

Ziyaretçi trafik ek göstergelerinde yapılan değişiklikler kapsamında internet haber sitelerinden kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olanlara yüzde 50, en az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olanlara ise yüzde 100 ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.

Bir diğer düzenleme de sayfada kalma sürelerine ilişkin oldu. 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresinin en az 30 saniye, genel kategoride ise en az bir dakika olmasına karar verildi.

Mevzuat değişiklikleri, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek

Mevzuat değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

İnternet haber sitelerinin de dahil olmasıyla kurumun görev sahasının genişlemesi üzerine denetleme ve raporlama ile karar alma süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için Yönetim Kurulunun 19 Ağustos'taki toplantısında, İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğünün görevlerinin Denetim ve İlan Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilip İç Hizmet Talimatı'nda gerekli değişiklikler gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 103. maddesinde düzenleme yapılarak kontrol kurullarının hazırladığı denetim raporlarına ilişkin işlem süreleri kısaltılmış oldu.

Basın İlan Kurumunun yeni şube yapılanması sebebiyle gazetelerin basılı nüshalarını şubelere intikal ettirme sürelerinin uzayabileceği öngörülerek Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 35. maddesinde düzenleme yapıldı. Teslim sürelerine ilişkin 2 iş günü olan süre, 3 iş gününe çıkarılarak gazetelere kolaylık sağlandı.

Süreli yayınlara İLANBİS aracılığıyla dijital ortamda ulaştırılan genel müdürlük kararları ile Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulamalarına dair bilgilendirmelerin de yine İLANBİS üzerinden yapılmasına karar verildi.

Maliyetlerden tasarruf edilmesi amacıyla bu yazışmaların İLANBİS üzerinden süreli yayınlarla paylaşılması için Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 107. ve 112. maddelerinde düzenlemeler yapıldı.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre ayrı tarihlerde yapılan Anadolu gazete sahipleri ve internet haber sitesi sahipleri temsilcilerinin seçimleri, aynı gün yapılacak şekilde yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte seçim süreçlerinde gereksiz zaman ve emek israfının önüne geçilmiş olacak.

Bir sonraki genel kurul toplantısının 27 ila 29 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.