Basın-İş'ten Ayşemden Akın'a Destek

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, "Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın'ın, yaptığı röportajların ardından tehdit edilmesini büyük kaygı ve endişeyle takip ettiklerini" belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Ayşemden Akın'ın tehdit edilmesinin basın özgürlüğü sorunu olduğu ifade edildi.

Bu durumun ciddi bir insan hakları ve basın özgürlüğü sorunu olduğu, aynı zamanda da demokratik toplumun işleyişini doğrudan zedeleyen ciddi bir tehlike haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişmeler yalnızca bir gazeteciyi değil; basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan hedef alan çok tehlikeli bir sürecin işaretidir. Olaylar arasındaki zamanlama ve bağlantı, yaşanan tehditin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ayşemden Akın'ın hayatı açıkça risk altındadır. Ayşemden Akın'ın güvenliği bir an önce sağlanmalıdır."

"Gazetecilik suç değil, kamu hizmetidir"

Sendikanın açıklamasında, "gazetecilerin susturulmasının toplumun susturulması" anlamına geleceği belirtilerek, "Bu nedenle basın özgürlüğü, her demokratik toplumun olmazsa olmazıdır. Unutulmamalıdır ki gazetecilik suç değil, bir kamu hizmetidir. Basına yönelik bu tür tehditlerin takipçisi olduğumuzu ve Ayşemden Akın ile dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.