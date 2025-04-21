Basın Konseyi 37. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

(İSTANBUL)- Basın Konseyi 37. kuruluş yıl dönümü özel programla kutlandı. Gecede Yılmaz Büyükerşen'e "Onur Üyeliği" ödülü verildi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in ev sahipliğinde Büyük Kulüp'te düzenlenen gecede, yüksek kurul üyelerinin yanı sıra, gazeteciler, hukukçular ve akademisyenler yer aldı.

Pınar Türenç açılış konuşmasında gazetecilere yapılan baskının sonlandırılması çağrısında bulunarak "Silivri zindanlarına meydan okuyarak ifade ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya kararlıyız. Saraçhane toplantılarında sadece gazetecilik yaptıkları halde üç yıla dek hapis cezalarıyla yargılanan gerçek gazetecilere selam olsun" dedi.

Gecede Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e "Onur Üyeliği" ödülü verildi. Eski bir gazeteci olan Büyükerşen törende yaptığı konuşmada Türk basın tarihine damgasını vuran sansür örneklerini anlattı. Büyükerşen, Demokrat Parti döneminde gazetecilik yaptığı Sakarya Gazetesi'nin sansürlenen bir kopyasını Pınar Türenç'e armağan etti.

En çarpıcı örneği ise Büyükerşen şöyle anlattı:

"65 yıl önce Demokrat parti döneminde Eskişehir'de yayınlanan Sakarya gazetesinin yazı işleri müdürüydüm. Gazetelere sansür uygulatıldığında, sayfalarımız boş kalınca manşete patlıcan dolması nasıl yapılır haberini yerleştirmek zorunda kalmıştık. O günlerden bugüne yine sansür anlayışı basının tepesinde."

Geceye katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de "medya özgürlüğünün halkın özgürlüğü olduğunu" ifade etti.

Özel ve İmamoğlu'ndan mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gönderdiği mesajında, Basın Konseyi'nin üstlendiği misyonun ve sürdürdüğü mücadelenin öneminini vurguladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Silivri Cezaevi'nden yolladığı mesajda, basının toplumun vicdanı olduğunu belirterek, "Basın Konseyi'nin 37 yıldır başta basın özgürlüğü olmak üzere, toplumsal barış, adalet ve demokrasi için ortaya koyduğu duruşu çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Geceye eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Basın Konseyi Onursal Başkanı Başkanı Oktay Ekşi, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Hürrem Sönmez, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile çok sayıda gazeteci katıldı.