Basın Konseyi: Gazeteciler ve Basın Bayramı yerine mücadele günü - Son Dakika
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Basın Konseyi: Gazeteciler ve Basın Bayramı yerine mücadele günü

Basın Konseyi: Gazeteciler ve Basın Bayramı yerine mücadele günü

Basın Konseyi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk basınının sansür, otosansür ve baskılara maruz kaldığını belirtti. İfade ve basın özgürlüğünün siyasal iktidarın tasallutunda olduğunu vurgulayan Basın Konseyi, ülkenin ifade ve basın özgürlüğü konusunda geldiği durumun utanç verici olduğunu ifade etti. Açıklamada, Türkiye'de çağdaş demokrasinin yeniden tesisi ve medyanın dördüncü kuvvet haline getirilmesi mücadelesinden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

23.07.2024 14:01
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(İSTANBUL)- Basın Konseyi, "Basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908'in yıldönümünü bu yıl da maalesef 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlamaktan çok uzaktayız. Osmanlıda İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Türk basını, 116 yıl sonra istibdat dönemini anımsatan bazı uygulamalara, sansüre ve otosansüre maruz kalıyor" açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bayram değil, mücedele günü"

"Basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908'in yıldönümünü bu yıl da maalesef 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlamaktan çok uzaktayız. Osmanlıda İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Türk basını, 116 yıl sonra istibdat dönemini anımsatan bazı uygulamalara, sansüre ve otosansüre maruz kalıyor. İfade ve basın özgürlüğü, giderek 'tek adam' yönetimine dönüşen siyasal iktidarın tasallutunda. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına basınımız giderek ağırlaşan siyasal, ekonomik ve hukuksal baskılarla kuşatma altında girdi.

"İktidar bağımsız ve özgür basını susturmaya çalışıyor"

Kamu kaynaklarını kullanarak medyanın yüzde 90'ını tam kontrolüne alan iktidar, özerkliğini yitiren RTÜK ve BİK ile siyasallaşan yargıyı kullanarak, bağımsız ve özgür basını susturmaya çalışıyor. Çağdaş demokrasilerde benzeri olmayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin bugün ifade ve basın özgürlüğünde getirildiği durum ortada. Dünya Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 102'nci; Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 158'inci; Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 142 ülke arasında 117'nci sıraya gerileyen Türkiye, utanç tablosunda yer alıyor. Bu koşullar altında 24 Temmuz'u geçmişte bir dönem olduğu gibi 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlayamıyor, ifade ve basın özgürlüğü için 'Mücadele Günü' biliyoruz. Ülkemizde kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş demokrasinin yeniden tesisi edilerek yasama, yürütme ve yargının yanında medyamızı dördüncü kuvvet haline getirme mücadelesinden vazgeçmediğimizi ve asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz"

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Türkiye, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Konseyi: Gazeteciler ve Basın Bayramı yerine mücadele günü - Son Dakika

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