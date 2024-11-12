Basın Konseyi'nden Etki Ajanlığı Uyarısı - Son Dakika
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Basın Konseyi'nden Etki Ajanlığı Uyarısı

Basın Konseyi, etki ajanlığı düzenlemesine karşı çıkarak, 'cadı avı' uyarısında bulundu.

12.11.2024 17:25
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(İSTANBUL) - Basın Konseyi'nden "etki ajanlığı" düzenlemesi içeren kanun teklifiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni tip casuslukla mücadele amacıyla Meclis'e getirildiği iddia edilen ancak sadece gazetecilere değil tüm topluma yönelik bir 'cadı avı'na dönüşme potansiyeli taşıyan bu taslaktan vazgeçilmesini ivedilikle bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Basın Konseyi, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "casusluk" suçunun kapsamını genişleten ve kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen düzenlemenin de içinde yer aldığı kanun teklifi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Basın Konseyi'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bu yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, gazetecilik faaliyeti keyfi bir şekilde' etki ajanlığı' olarak nitelendirilebilecek, eleştirel habercilik yapan gazeteciler ve medya kuruluşları yargı ve hapis tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Şeffaflıktan, hesap verebilirlikten uzak uygulamalarla iktidara geniş takdir yetkisi tanıyan söz konusu düzenleme, gazeteciliğin temel unsuru olan sorgulamayı 'Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç' kapsamına almaktadır. Demokratik toplumlarda kabul edilemez bu suç üretme çabaları, Türkiye'nin de altında imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddelerini ihlal eder niteliktedir. Geniş biçimde yorumlanabilecek, son derece muğlak bu yeni suç tanımı tüm muhalif kesimleri sözde ajanlık kıskacına alarak sindirmeyi amaçlamaktadır. Yeni tip casuslukla mücadele amacıyla Meclis'e getirildiği iddia edilen ancak sadece gazetecilere değil tüm topluma yönelik bir 'cadı avı'na dönüşme potansiyeli taşıyan bu taslaktan vazgeçilmesini ivedilikle bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, cadı avı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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