Basın Konseyi'nden İmamoğlu'na Yargı Tacizine Tepki - Son Dakika
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Basın Konseyi'nden İmamoğlu'na Yargı Tacizine Tepki

Basın Konseyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını haberleştiren medya kuruluşlarına yönelik başlatılan yargı soruşturmalarına karşı çıkarak gazeteciliğin anayasal bir meslek olduğunu vurguladı.

28.01.2025 19:07  Güncelleme: 21:47
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(İSTANBUL) - Basın Konseyi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını haberleştiren medya kuruluşlarına yönelik yargı tacizine tepki gösterdi. Açıklamada, "Basın toplantısı düzenleyerek yargı mensuplarını eleştirmek suç olmadığı gibi basın toplantısında söylenenleri haberleştirmek de suç değildir" denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını haberleştiren medya kuruluşlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara Basın Konseyi'nden tepki geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın toplantısı düzenleyerek yargı mensuplarını eleştirmek suç olmadığı gibi basın toplantısında söylenenleri haberleştirmek de suç değildir. Cumhurbaşkanı dahil hiçbir devlet görevlisi eleştiriden muaf değildir. Türkiye'de gazetecilik yasal bir meslek olup meşruiyetini anayasadan, gücünü kamuoyundan almaktadır ancak iktidarı elinde bulunduranlar her vesileyle gazetecileri suçlu gibi görmek ve göstermek için elinden geleni yapmaktadır. Gün geçmiyor ki bir gazeteci gözaltına alınmasın veya hakkında soruşturma başlatılmasın. Biz kaçıncı kez söylediğimizi unuttuk ama yine tekrarlayalım. Gazetecilik anayasal bir meslektir. Görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Yayın yasakları getirerek, habercileri hapse atarak karanlık bir ülke yaratma sevdası eninde sonunda boşa gidecektir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Konseyi'nden İmamoğlu'na Yargı Tacizine Tepki - Son Dakika

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