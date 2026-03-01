Basın Konseyi'nden Kenan Şener'e Destek - Son Dakika
Basın Konseyi'nden Kenan Şener'e Destek

01.03.2026 14:59
Basın Konseyi, gazeteci Kenan Şener'in gözaltına alınmasını endişe verici buluyor ve serbest bırakılmasını bekliyor.

(ANKARA) - Basın Konseyi, Basın Konseyi, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazeteciliğin suç olmadığını hatırlatıyor ve serbest bırakılmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ANKA Genel Müdürü, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri gazeteci Kenan Şener'in, ANKA Ajansı'nın İncirlik Üssü'yle ilgili yayını nedeniyle gözaltına alınması endişe vericidir. İran'a hava saldırısı sonucu 'İncirlik Üssü'nde hareketlilik' başlıklı yayının sakıncalı olduğu ileri sürülünce, haberi geri çeken ANKA Genel Müdürü ve yayınla ilgili Koza TV'nin iki çalışanının Adana'da gözaltına alınmalarını gazeteciliğe müdahale olarak görüyoruz."

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kendi iradesiyle gidip ifadesini veren Kenan Şener'in daha sonra polis nezaretinde Adana'ya götürüldüğünü öğrendik. Kenan Şener, bölgede hava füzelerinin yoğunlaştığı sırada gazetecilik refleksiyle yayın yapan ANKA'nın Genel Müdürü olarak sorgulanmaktadır. Şener ve Koza TV'nin iki çalışanı sadece gazetecidir. Gazeteciliğin suç olmadığını hatırlatıyor ve serbest bırakılmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

