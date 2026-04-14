Başiskele\'de 9 Milyon Metreküp Su Kapasitesi Artıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üst kotlardaki doğal kaynak sularının şebekeye kazandırılmasıyla yılda 9 milyon metreküp ek kapasite elde edilecek.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı, bu nedenle sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla alternatif kaynakların devreye alınmasına devam edildiği belirtildi.

Kocaeli'nin günlük yaklaşık 650 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının 270 bininin Yuvacık Barajı'ndan karşılandığı aktarılan açıklamada, geri kalan kısmın da alternatif su kaynaklarından temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hayata geçirilen arıtma tesisleri, içme suyu kuyuları, depo yatırımları, kaptaj çalışmaları, SCADA destekli otomasyon sistemleri ve kayıp kaçakla mücadele projelerinin, baraj üzerindeki yükün azaltılmasına katkı sağladığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Yuvacık bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, üst kotlarda yer alan ve Yuvacık Barajı havzasına dahil olmayan doğal kaynak suları modern altyapı sistemleriyle içme suyu şebekesine entegre ediliyor. Bu projeyle yılda 9 milyon metreküp ek su kapasitesi sağlanacak. Büyük oranda tamamlanan 25 bin 692 metrelik içme suyu hattı sayesinde Yuvacık Barajı'nın yükü azalırken, Kocaeli'nin içme suyu arz güvenliği daha da güçlenecek."

Suyun stratejik ve ikamesi olmayan kaynak olduğu bilinciyle yerel kaynakları koruma ve verimli kullanma hedefi doğrultusunda yatırımların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, su temininden arıtmaya, iletim hatlarından otomasyon sistemlerine kadar tüm süreçlerin entegre yönetildiği, toplumda su tasarrufu bilincinin artırılması için de çalışmaların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.