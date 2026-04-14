Başiskele'de 9 Milyon Metreküp Su Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başiskele'de 9 Milyon Metreküp Su Kapasitesi Artıyor

14.04.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli, doğal kaynak sularını şebekeye entegre ederek yıllık 9 milyon metreküp ek su kapasitesi elde edecek.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üst kotlardaki doğal kaynak sularının şebekeye kazandırılmasıyla yılda 9 milyon metreküp ek kapasite elde edilecek.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı, bu nedenle sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla alternatif kaynakların devreye alınmasına devam edildiği belirtildi.

Kocaeli'nin günlük yaklaşık 650 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının 270 bininin Yuvacık Barajı'ndan karşılandığı aktarılan açıklamada, geri kalan kısmın da alternatif su kaynaklarından temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hayata geçirilen arıtma tesisleri, içme suyu kuyuları, depo yatırımları, kaptaj çalışmaları, SCADA destekli otomasyon sistemleri ve kayıp kaçakla mücadele projelerinin, baraj üzerindeki yükün azaltılmasına katkı sağladığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Yuvacık bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, üst kotlarda yer alan ve Yuvacık Barajı havzasına dahil olmayan doğal kaynak suları modern altyapı sistemleriyle içme suyu şebekesine entegre ediliyor. Bu projeyle yılda 9 milyon metreküp ek su kapasitesi sağlanacak. Büyük oranda tamamlanan 25 bin 692 metrelik içme suyu hattı sayesinde Yuvacık Barajı'nın yükü azalırken, Kocaeli'nin içme suyu arz güvenliği daha da güçlenecek."

Suyun stratejik ve ikamesi olmayan kaynak olduğu bilinciyle yerel kaynakları koruma ve verimli kullanma hedefi doğrultusunda yatırımların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, su temininden arıtmaya, iletim hatlarından otomasyon sistemlerine kadar tüm süreçlerin entegre yönetildiği, toplumda su tasarrufu bilincinin artırılması için de çalışmaların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:18:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.