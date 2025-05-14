Başiskele'de Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Başiskele'de Bilim Şenliği Düzenlendi

Başiskele Selim Yürekten Lisesi'nde düzenlenen şenlikte 10 proje sergilendi.

14.05.2025 16:02
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Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Bilim Şenliği" düzenlendi.

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, okul müdürü Ferit Alur'un katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin teknik ve kültür alanında hazırladığı 10 proje sergilendi.

Kaymakam Şenel, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Alanı öğretmeni Arif Emre Ceylan ise hayata geçirdikleri projelerle takım çalışmasına uyumlu, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Karamürsel'de "Fasıl ve Solistler Geçidi Konseri" düzenlendi

Karamürsel'de İleri Musiki Derneği tarafından "Fasıl ve Solistler Geçidi Konseri" düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan dernek başkanı Gürsel Öztürk, etkinlik için özveriyle çalıştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından dernek bünyesindeki şefliğini Hasan Demir'in yaptığı Türk Sanat Müziği korosu 25 eser seslendirdi.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan'ın eşi Sedef İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara, 13 kilogram nargile tütünü, 4 bin 200 gram pipo tütünü, 10 kilogram kıyılmış tütün, 285 puro, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektronik sigara cihazı ve 6 bin 400 gram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Karamürsel, Başiskele, kocaeli, Eğitim, Güncel, Selim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başiskele'de Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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