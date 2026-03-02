KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Döngel Mahallesi Yarbay Mustafa Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı katında hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Başiskele'de Çatı Yangını - Son Dakika
