Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 2 operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet savcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Başkale'de 97 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?