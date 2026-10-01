Başkale\'de sağlık ekipleri son 3 ayda 109 gebeye ulaştı, normal doğuma teşvik ediyor

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen "Her Ebeye Bir Gebe Projesi" kapsamında sağlık çalışanları, kırsal mahallelerde yaşayan anne adaylarının sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, onlara normal doğumun önemini anlatıyor.

Başkale'nin dağlık ve ulaşımı güç bölgelerinde görev yapan sağlık ekipleri, anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla en ücra mahalleleri dolaşıyor.

Belirli aralıklarla ev ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, anne adaylarının gebelik kontrollerini yapıyor, sağlık durumlarını değerlendiriyor ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konularda onlara bilgi veriyor.

Anne adaylarına düzenli sağlık kontrollerinin önemi, sağlıklı beslenme, doğuma hazırlık, normal doğumun önemi ve gebelik döneminde karşılaşılabilecek riskler anlatılıyor.

Son olarak sağlık hizmetlerine erişimin güç olduğu kırsal Öncüler ve Kızılca mahallelerinde yaşayan gebeleri ziyaret eden ekipler, anne adaylarının takibini yerinde gerçekleştirdi, onları normal doğuma teşvik etti.

Sağlık çalışanları, düzenli takiplerle anne ve bebek sağlığını korumayı, normal doğumla ilgili farkındalığı artırmayı ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

"Ev ziyaretleri bizim için çok kritik"

Başkale İlçe Sağlık Müdürü Muhammed Anaran, AA muhabirine, doğum süreci boyunca ebelerin anne adaylarını yakından takip ettiğini söyledi.

Sağlık hizmetinde ev ziyaretlerinin önemli olduğunu belirten Anaran, "Ebe arkadaşlarımız 3-4 kişilik ekiplerle ilçemizin en uzak köyüne kadar hizmet veriyor. Ebe arkadaşlarımız ev ziyaretleri sırasında anne adayımıza, anne sütünün öneminden bahsediyor. Anne adayımızı normal doğuma teşvik ediyor. Durumunu gözlemliyor. Anne adayımıza psikolojik destek de bulunuyor. Olası bir sağlık riskinin önceden belirlenmesine yardımcı oluyor. Ev ziyaretleri bizim için çok kritik." dedi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İrem Şevik ise şu bilgileri verdi:

"Gebemizin bir sağlık riski varsa bunları göz önünde bulundurarak görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz evlerde eğer bize daha önceden belirtilmeyen bir sağlık riski varsa bunu sorguluyoruz. Doğuma ilişkin kaygılarını sorguluyoruz. Bu süreçleri kolaylaştırmak için neler yapabiliriz, bunları soruyoruz. Acil durumlarla ilgili bilgilendiriyoruz. Sosyoekonomik olarak da inceliyoruz. Bir ihtiyacı varsa ilişkili kurumlarla bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Gebelerimizi her açıdan çok yönlü olarak desteklemeye çalışıyoruz."

Zorlu bir coğrafyada çalışma yürüttüklerini anlatan Şevik, şunları kaydetti:

"Anne adaylarına her zaman ulaşmak kolay olmuyor. Kimi köylerimiz yakın, kimi köylerimiz uzak. İran sınırına yakın köylerimiz de var. Bazı köy yollarımız kışın kapanıyor. Bazen telefonumuzun çekmediği ve internete ulaşamadığımız durumlar oluyor. Biz de bu durumlarda bölgesel deneyimimize güveniyoruz. Bir de bakanlığın bizi desteklediği uygulamalar var. Bu uygulamalarla adres takibi yapmaya çalışıyoruz. Son 3 ayda 109 gebeye ulaştık. Bu gebelerden gerekli gördüklerimizi ilgili branşlara yönlendirdik."

"Uzak yoldan benim için geldiler, çok mutlu oldum"

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli koordinatör ebe Sevda Yeşilfidan da hiçbir gebeyi takipsiz bırakmadıklarını söyledi.

"Şu an ulaşamadığımız hiçbir gebemiz yok." diyen Yeşilfidan, "Projeden önce ulaşamadığımız gebelerimiz oluyordu ama projeden sonra ekip arkadaşımızla beraber tüm gebelerimize birebir ulaşıp, yakından takip ediyoruz. Hepsini evlerinde ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekiplere teşekkür eden anne adayı Hatice Akkoyun ise "İki haftada bir kontrolle gitmem için bana ulaşıyorlar. Durumumu sürekli soruyorlar. Sağlık çalışanlarından ve Sağlık Bakanlığından Allah razı olsun. Uzak yoldan benim için geldiler, çok mutlu oldum." diye konuştu.