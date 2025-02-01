Başkale'de trafo, alev alev yandı - Son Dakika
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Başkale'de trafo, alev alev yandı

Başkale\'de trafo, alev alev yandı

VAN'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

01.02.2025 12:09  Güncelleme: 12:10
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VAN'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yapan bölgedeki fırının çalışanı Zafer Aşkan, "Ben müdahale etmeseydim fırına sıçrayacaktı" dedi.

Başkale ilçesi Şehit Uzman Çavuş Kerem Aydın Bulvarı'ndaki elektrik trafosunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yakındaki fırında çalışan Zafer Aşkan, durumu fark edip itfaiyeye haber verdikten sonra alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Gece fırında nöbetçi olduğunu ve ekmek yaptığını belirten Zafer Aşkan, "Sabah saatlerinde baktım trafoda yangın çıktı. Ben müdahale etmeseydim fırına sıçrayacaktı. Büyük bir yangına sebep olacaktı. Yangın tüpümüz vardı ve direkt müdahale ettim. Diğer binalara da sıçramasını engelledim. Allah'tan kimsede bir şey yok. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Başkale, Güncel, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de trafo, alev alev yandı - Son Dakika

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