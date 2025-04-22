Başkan Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Çocuklar Bizim Geleceğimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Çocuklar Bizim Geleceğimiz

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda çocuklara seslenerek onların gelecekteki Türkiye'nin mimarları olduğunu vurguladı.

22.04.2025 14:45  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında çocuklara seslenerek, "Sevgili çocuklar, sizler bizim yarınlarımızsınız. Sadece ailenizin değil, bu güzel ülkenin de en kıymetli hazinesisiniz. Aydınlık bir Türkiye'nin mimarları sizler olacaksınız. Sizlerin sağlıklı, mutlu, özgür ve eşit bir dünyada büyümeniz için, hayallerinizin gerçek olduğu bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında çocuklara seslenen Köksal, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, milletimizin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir. Aynı zamanda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin, sevginin ve umudun simgesidir. Sevgili çocuklar, sizler bizim yarınlarımızsınız. Sadece ailenizin değil, bu güzel ülkenin de en kıymetli hazinesisiniz. Aydınlık bir Türkiye'nin mimarları sizler olacaksınız. Gözlerinizdeki ışık, yüreğinizdeki sevgi ve hayalleriniz bizlere her zaman umut veriyor. Sizlerin sağlıklı, mutlu, özgür ve eşit bir dünyada büyümeniz için, hayallerinizin gerçek olduğu bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzünüzde gülücükler, kalbinizde sevgi ve umut çiçekleriniz hep açsın. Her birinizi çok seviyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Politika, 23 Nisan, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Çocuklar Bizim Geleceğimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:44 Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor İşte öngörülen rakamlar Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:52:29. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Aras'tan 23 Nisan Mesajı: Çocuklar Bizim Geleceğimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement