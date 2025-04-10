Başkan Aydın, Kayıhan Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Başkan Aydın, Kayıhan Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kayıhan Çarşısı esnafı ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek, Bursa'nın gastronomi kenti olması için yapılacak çalışmaları anlattı. Aydın, esnafın sorunlarını dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

10.04.2025 14:15
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kayıhan Çarşısı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Aydın, "Geçmişin izlerini bugünün sıcaklığıyla birleştirerek Bursa'mızın gastronomi kenti olmasını sağlayacağız. Kayıhan Mahalle Muhtarı Ali Osman Işık'a ve esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kayıhan Çarşısı esnafıyla yaptığı kahvaltı ile güne başladı. Yoğun katılım ile gerçekleşen buluşmada, çarşı esnafı Başkan Aydın'ı coşkuyla karşıladı. Kayıhan Mahalle Muhtarı Ali Osman Işık tarafından düzenlenen kahvaltı programında esnaf ile uzun uzun sohbet eden Başkan Aydın, esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri dinledi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ağırlayan Kayıhan Çarşısı esnafı, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kayıhan Çarşısı Dernek Başkanı Rıdvan Çiçek yaptığı konuşmada, meclis kürsüsünde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki sorunları ve esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getiren tek siyasetçinin Erkan Aydın olduğunu söyledi. Çiçek, "Erkan başkanımız, bizlerin Ankara'daki sesi olmuştur. Tüm siyasiler içerisinde en değerli gördüğümüz kişi Erkan Aydın başkanımızdır. Yaptığı çalışmalar ve esnafa verdiği değer için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursa'mızın gastronomi duraklarının başında geliyor tarihi Kayıhan Çarşısı. Çocukluğumuzun hatıralarını barındıran, sadece lezzetiyle değil, samimiyetiyle de gönüllerimizde yer etmiş bir yer burası. Kayıhan, geçmişin izlerini bugünün sıcaklığıyla birleştirerek Bursa mutfağının yaşayan hafızası olmaya devam ediyor. Bizler de bu kıymetli alanın hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz için en verimli şekilde turizme kazandırılması adına çalışıyoruz. Bu sabah Kayıhan Mahalle Muhtarımız Ali Osman Işık ve esnafımızla bir araya geldik. Bu alanın hak ettiği şekilde turizme kazandırılması için fikir alışverişinde bulunduk. Geçmişin izlerini bugünün sıcaklığıyla birleştirerek Bursa'mızın gastronomi kenti olmasını sağlayacağız. Kayıhan Mahalle Muhtarı Ali Osman Işık'a ve esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Aydın, Kayıhan Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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