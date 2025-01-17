Başkan Başer, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Başer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Yola devam", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber"de ise Halan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğraflarına oy veren Başer, "Günlük hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesinden yana tercihini kullandı.

Başkan Başer, AA'nın tüm haber ilkelerine bağlı şekilde kamuoyunu aydınlatma noktasında çok önemli görevi yerine getirdiğini belirterek, "Tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemiz adına doğru ve tarafsızlık habercilik anlayışı en iyi şekilde temsil ediliyor." dedi.

AA'nın Suriye'de yaşanan olayları Türkiye ve dünya kamuoyuna etkin şekilde aktardığını ifade eden Başer, şunları kaydetti:

"Bu konuda önemli sınav verildi, hatta diyebilirim ki dünyanın önemli haber ajanslarının daha önünde aksiyon aldı. Yerli ve milli haber ajansımız olan AA, kamuoyumuzun çeşitli algı oyunlarıyla yanıltılmasının da önünde önemli engeldir. Anadolu Ajansı, bu manada da devletimizin, milletimizin ve ülkemizin güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır."