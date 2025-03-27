Başkan Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da Geçirdi - Son Dakika
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Başkan Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da Geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da vatandaşlarla birlikte iftar yaparak geçirdi. Programında çeşitli türbeleri ziyaret eden Böcek, yerel yöneticilerle bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

27.03.2025 15:24  Güncelleme: 16:22
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da vatandaşlarla birlikte geçirdi. Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden, Vahhab-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi Türbesi'nde dua eden Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Kadir Gecesi'ni erenler, evliyalar diyarı Elmalı'da vatandaşlarla birlikte geçirmek için Elmalı'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elmalı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Yakup Coşkun, ilçe örgütü ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, Elmalı ilçesinin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Böcek, "Hiçbir ilçeyi ötekileştirmeden aynı azim ve gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek daha sonra Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi'ne geçti. Başkan Böcek burada, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile birlikte Abdal Musa Derneği Başkanı Mehmet Özel'i de ziyaret etti. Abdal Musa Türbesi'nde dua eden Böcek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerileri dinlendi

Başkan Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü de makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Elmalı Belediyesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve muhtarlarla birlikte toplantı gerçekleştirildi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek, Elmalı'nın 60 mahallesinde vatandaşların huzuru ve mutluluğu için herkesi kucaklayarak, kimseyi ötekileştirmeden, birlikte daha güzel bir Elmalı inşa etmek için çalışarak, köylüsüyle kentlisiyle, emeklisiyle tüm vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi'nde Elmalı'da iftar yemeği verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, binlerce vatandaşla birlikte iftar yaptı. Başkan Böcek, Kadir Gecesini evliya, erenler ve inanç merkezi Elmalı'da geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz Kadir Gecesi iftarımız mübarek olsun. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışmanın, yardımlaşmanın en çok yaşandığı müstesna bir aydır. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet en kısa zamanda tecelli edecektir. Alınacak kararların adaletli olmasını diliyorum. Allah dualarınızı ve dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı size ülkemize sağlık, mutluluk getirmesini dilerken, adaletli ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

İftar ve sahur programına katıldı

Başkan Muhittin Böcek, iftardan sonra ise 16. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Vahhab-i Ümmi Türbesi ve Sinan-ı Ümmi türbesi ziyaret etti. Böcek, son olarak Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar ve sahur programına katıldı. Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, CHP İlçe Başkanı İsmail Karadeli, meclis üyeleri, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Böcek, Kadir Gecesi'nde bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, edilen dualar ve tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da Geçirdi - Son Dakika

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