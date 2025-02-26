Başkan Böcek Kumluca Paketleme Tesisi'ni Ziyaret Etti

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Yaş Sebze Meyve Paketleme Tesisi'ni ziyaret etti. Başkan Böcek, "İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor" sloganıyla hayata geçirilen projeler ile üreticileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Çiftçilerimizin alın teriyle ürettiği ürünlerin çöpe gitmesine izin vermiyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve üreticiliğinin en yoğun yapıldığı ilçelerden olan Kumluca'da yapımı tamamlanan Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Başkan Böcek de tesisi ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Böcek, Antalya'nın verimli topraklarında binbir emekle yetiştirilen ancak elde kalan ürünleri israf olmaktan kurtarıp, ekonomiye kazandıran tesislerin önemine dikkati çekti. Başkan Böcek, "Antalya tarımın da başkenti. Hallerle ilgili de ilk sıradayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 21 halimiz, 1927 tüccar ve komisyoncumuz var. Hepsiyle birlikte tarıma değer katmaya çalıyoruz. Gelen talep doğrultusunda üreticilerimizin malını ve ürünlerini kıymetli kılmak adına gelen talepleri değerlendirerek bu tesisleri hizmete açtık. Çiftçilerimizin alın teriyle ürettiği ürünlerin çöpe gitmesine izin vermiyoruz. Her alanda tarımın ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Böcek, günlük 2-3 tonluk ürün kurutma kapasitesine sahip Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi'nde dilimlenip, kurutulan ürünlerin tadımını da yaptı.

Mesire alanını gezdi

Başkan Böcek, Kumluca Mavikent Sahil Mesire Alanı'nda ise vatandaşlarla bir araya geldi. İhtiyaç ve talepleri dinleyen Başkan Böcek, bölgenin vatandaşlara sosyal alan olarak daha iyi hizmet verebilmesi için incelemelerde bulundu.