Başkan Böcek, Muhtarlarla Sorunları Değerlendirdi - Son Dakika
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Başkan Böcek, Muhtarlarla Sorunları Değerlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını ve çözüm yollarını görüşüp, daha fazla çalışacaklarını belirtti.

27.11.2024 15:11
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ve yönetimiyle bir araya gelerek, mahallelerin sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdi. Başkan Böcek, "Daha çok çalışacağız. Beş yıllık süreçte her zaman olduğu gibi muhtarlarımızla hep bir arada olacağız" dedi.

Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp ve ilçe muhtar başkanları da yer aldı.

"Bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğim"

Başkan Muhittin Böcek, muhtar temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Antalya'daki 913 mahalle muhtarının da bir seçim dönemi geçirdiğini belirtti. Başkan Böcek, "Yeni muhtar arkadaşlarımız seçildi. Değişiklikler oldu. Hepimiz demokrasiye inanan insanlarız. 913 mahallemizde vatandaşlarımız, hepimizin olduğu gibi sizlerin de çalışmalarına bakarak seçimlerini yaptı. Halkımız bize üst üste ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ilk kez kazanma şansı verdi. Bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğim. Daha çok çalışacağız. Beş yıllık süreçte her zaman olduğu gibi muhtarlarımızla hep bir arada olacağız" dedi.

"Yine muhtarlarımızla bir araya geleceğiz"

Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız benim çalışma arkadaşımdır. Türkiye'nin en borçlu belediyesini devralmamıza rağmen, beş yılın sonunda SGK borçlarını açıkladılar, listede Antalya yoktu. Milletin parasını millete harcamamız nedeniyle halkımız bizi bir dönem daha tercih etti. Geçen dönem olduğu gibi yine muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızla toplantılar yaparak, mahallelerin isteklerini, yapılacak çalışmaları ele alacağız. Yine hep bir arada olacağız."

Daha sonra Başkan Böcek, muhtar temsilcilerinin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek, yapılacak çalışmalar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlar, Başkan Böcek'e ziyaret anısına plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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