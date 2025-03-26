Başkan Bozbey'den Yunuseli Mahallesi'ne Halı Saha Müjdesi - Son Dakika
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Başkan Bozbey'den Yunuseli Mahallesi'ne Halı Saha Müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'nde gerçekleşen iftar programında gençlere halı saha müjdesi vererek, ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını açıkladı.

26.03.2025 13:18  Güncelleme: 14:43
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında gençlere halı saha müjdesi verererek, "Yakın zaman içerisinde çocuklarımızı sevindireceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programları, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde devam etti. Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar, belediye bürokratları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karagöz gölge oyunu gösterisi ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziği dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Herkesin gülümseyeceği bir kenti yeniden inşa etmenin yolundayız"

İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın tüm güzelliklerini yaşadıklarını söyledi. Yunuseli ve etrafındaki tüm mahallelerin son derece önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, Yunuseli Mahallesi'nin ihtiyaçlarını bildiklerini, muhtardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini ifade etti. Altyapıdan üstyapıya kadar tüm ihtiyaçları adım adım karşıladıklarını anlatan Bozbey, "Yunuseli'de gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun bir şekilde halı saha talebi var. Muhtarımızla birlikte yerini tespit edeceğiz. Yakın zaman içerisinde çocuklarımızı sevindireceğiz. Biz istiyoruz ki çocuklar da gençler de analar da babalar da herkes gülümsesin. Herkes geleceğe güvenle baksın. Herkesin gülümseyeceği bir kenti yeniden inşa etmenin yolundayız. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar ise mahallenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan halı sahayla ilgili müjde veren Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Bozbey'den Yunuseli Mahallesi'ne Halı Saha Müjdesi - Son Dakika

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