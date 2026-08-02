Başkan Cemil Tugay’dan Basmane’nin asırlık mirasına el izi

(İZMİR)- Basmane'ye adını veren yüz yıllık basmacılık geleneğinin yaşatıldığı Basma Kalıp Deneyim Atölyesi'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 100 yıllık "Hayat Ağacı" kalıbıyla kumaşa baskı yaptı. Başkan Tugay, İzmir'e özgü tarihi desenleri taş ve mozaik uygulamalarıyla kamusal alanlara taşımayı istediklerini belirtti.

Basmane'ye adını veren yüz yıllık basmacılık geleneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Fatma Mustafa Hasdemir Konağı'nda hayata geçirdiği Basma Kalıp Deneyim Atölyesi'nde yeniden yaşatılıyor. Atölyeyi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek eğitmenlerle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Tugay'a Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Ayşegül Güngören eşlik etti. Başkan Cemil Tugay, Basmane ziyareti kapsamında bölgenin tarihi mirasını yerinde inceleyerek restorasyon çalışmaları ile çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılması planlanan projeyi değerlendirdi.

100 YILLIK 'HAYAT AĞACI' KALIBIYLA BASKI YAPTI

Ziyaret sırasında atölyedeki uygulamaya da katılan Başkan Cemil Tugay, yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip "Hayat Ağacı" desenli ahşap baskı kalıbıyla kumaş üzerine basma yaptı. Geleneksel el baskısı tekniğini deneyimleyen Tugay, bu çalışmanın yalnızca geçmişin izlerini korumakla kalmadığını, İzmir'in üretim kültürünü geleceğe taşıyan önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı. Ziyaretin sonunda ise atölye eğitmenleri, geleneksel yöntemlerle hazırlanan el baskısı bir şalı Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay'a hediye etti.

"BU DESENLER KENTİN KİMLİĞİNDE DE YAŞAMALI"

Atölyede kullanılan tarihi desenleri tek tek inceleyen Başkan Cemil Tugay, İzmir'e özgü motiflerin yalnızca kumaşlarda değil, kentin farklı noktalarında da görünür olması gerektiğini söyledi. Tarihi basma desenlerinin taş ve mozaik uygulamalarıyla meydanlara, yaya yollarına ve diğer kamusal alanlara taşınmasını istediklerini belirten Tugay, bu sayede Basmane'nin üretim kültürünün günlük kent yaşamının doğal bir parçası haline geleceğini ifade etti.

KADINLARA YÖNELİK EĞİTİMLER EYLÜLDE BAŞLIYOR

Çocuklarla başlayan Basma Kalıp Deneyim Atölyesi, eylül ayından itibaren kadınlara da kapılarını açacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıkları kapsamında Basmane ve çevresinde yaşayan kadınlara yönelik basma kalıp baskı eğitimleri düzenlenecek. Eğitim programıyla hem geleneksel el sanatının yaşatılması hem de kadınların üretime katılarak ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

BASMANE'NİN ÜRETİM HAFIZASI YENİDEN CANLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Fatma Mustafa Hasdemir Konağı'nda kurulan Basma Kalıp Deneyim Atölyesi, Basmane'ye adını veren basmacılık geleneğini yeniden yaşatıyor. Yaklaşık 100 yıllık ahşap baskı kalıplarıyla gerçekleştirilen uygulamalarda çocuklar hem geleneksel baskı tekniklerini öğreniyor hem de Avrupa'nın yıllarca sırrını çözmeye çalıştığı "İzmir Kırmızısı"nın öyküsüyle tanışıyor.

BASMANE'NİN TARİHİ MİRASINI İNCELEDİ

Basmane ziyareti kapsamında bölgenin tarihi ve kültürel mirasını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Tugay, Pazaryeri Mahallesi'ndeki Merdivenli Medrese, Hanbey Camii ve çevredeki tarihi yapılar hakkında bilgi aldı. Bölgede devam eden restorasyon çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendiren Tugay, tarihi dokunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Hanbey Camii'nin yanında bulunan, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılması planlanan binayı da inceleyen Tugay, projedeki hazırlıklar hakkında bilgi aldı.