Başkan Çerçioğlu, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, 4. sınıf öğrencisi Zehra Zengin'e devretti.

Başkan Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri misafir etti. Çerçioğlu'ndan temsili olarak makamı devralan 4. sınıf öğrencisi Zeynep, Aydın Tekstil Park'ta çocuklara yönelik eğlenceler düzenlenmesini istedi.

Çerçioğlu da minik Zeynep'in dileğinin hemen gerçekleştireceğinin sözünü verdi.