Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı bildirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çervatoğlu'nun bugün M.A.Ö. tarafından fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Başkan Çervatoğlu Fiziki Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?