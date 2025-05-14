Başkan Eşki'den Göztepe Basketbol Takımına Moral Ziyareti

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şampiyonluk yolundaki Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nı antrenmanda ziyaret ederek moral verdi. Sarı-Kırmızılı ekip şampiyonluk maçına Bornova'da çıkıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele eden ve bir üst lige yükselme yolunda avantaj yakalayan Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

Göztepe, 15 Mayıs Çarşamba (Bugün) saat 20.00'de Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacağı kritik Ada Yem Uşak Basketbol maçı öncesi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ziyareti ile moral buldu. Başkan Eşki, sarı-kırmızılı oyunculara baklava ikram ederek başarılar diledi.

"Göztepe İzmir'in değeri"

Takımın teknik heyeti ve oyuncularla sohbet eden Başkan Eşki, Göztepe'ye Bornova'da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek "Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir'in bir değeri olan Göztepe'ye şampiyonluk yolunda yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Göztepe Başantrenörü Rüçhan Tamsöz ve Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar da sezon boyunca verilen destek ve moral ziyareti için Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Göztepe zirvede, hedef bir üst lig

Final Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak lider durumda bulunan Göztepe, Ada Yem Uşak Basketbol karşısında galip gelmesi halinde son maça kalmadan bir üst lige yükselmeyi garantileyecek. Kritik karşılaşma öncesi Bornova'da heyecan yaşanırken, tribünlerde yoğun taraftar desteği bekleniyor.