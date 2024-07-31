Başkan Kahveci: Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarının yaşatılması yönünde gayret gösterecektir - Son Dakika
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Başkan Kahveci: Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarının yaşatılması yönünde gayret gösterecektir

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyetleriyle ilgili bilgileri paylaştı. Başkan Kahveci, hayvanların yaşatılması için çalışacaklarını vurguladı.

31.07.2024 22:45
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Başkan Kahveci: "Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarının yaşatılması yönünde gayret gösterecektir"

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyetleriyle alakalı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, basın mensupları ve dernek yöneticileri ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye merkezin işleyişi hakkında bilgiler sundu.

Merkezin gezilmesinin ardan kameralar karşısına geçen Başkan Kahveci, "Biz hayvanların yaşatılması yönünde gayret sarf edeceğiz" dedi.

Gönüllülerde her zaman işbirliğine açık olduklarını dile getiren Kahveci, "Bilindiği gibi, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyunda olarak algılar oluştu. Yok hayvanların uyutulacağı, efendime söyleyeyim yok edileceği gibi. Tabi ki bizler gibi hayvanların da yaşam hakları var. Gördünüz ameliyathanelerimizi, ve yine görmek isterseniz yine açılacak. Buradaki bu hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatını idam ettirmesi noktasında, üzerimize düşen insani sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Fikri ve insani değerler hepimiz için çok kıymetlidir. Bu düşünce ile kedilerimiz, köpeklerimiz onlara sahip çıkıyoruz ve bundan sonra çıkmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden farklı görüntüler olup, Türkiye'de farklı şekilde hayvanların uyutulduğu, işte yok edildiği, topluca katledildiği iddiaları değişik zamanlarda basına düşebiliyor. Bizim Kütahya'daki hayvan bakım evimiz gerçekten bu konuda çok ciddi bir şekilde sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içerisinde. Bundan sonra biliyorsunuz, yeni yaşam alanları oluşturma noktasında gayretlerimiz var. Halka bunların teslim edilmesi mümkün olursa onları teslim ederiz, ama bu halk için de sivil toplum örgütlerinin ve temsilcilerinin devreye girmesi gerekiyor. Önemli olan bağcıyı dövmek değil, bağdan üzüm yemek. Hepimizin eksiği olabilir, eksiğimizi tartışabiliriz. Ama art niyetimizin olmaması gerekiyor. Hiçbirimizin art niyeti olmaması gerekiyor. Bu fikir ile bundan sonra konu daha da hassaslaşacak. Hayvanseverler olabileceği gibi, bir taraftan da sokaktan hayvanları hala niye toplamıyorsunuz diyen insanlar da çıkacak. Biz de bu anlamda anlamda şu anda hızlıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğal yaşam alanları yapmak gerekiyor, biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu konudaki bağışçılar, halkımız, sivil toplum örgütleri ve kamu dahil herkese işbirliği için açığız. Önemli olan bizim gibi yani insanlar gibi hayvanların, ekolojinin de, toprağın da, suyun da, havanın da korunması gerekiyor. Vazifemizin bu olduğunu bilmemiz lazım. Asla ve asla hayvanlara kötü muamele noktasında hiçbir şekilde Kütahya Belediyesi Bakımevinden yanlış bir uygulama olamaz, olmasına müsaade etmeyiz, edilmeyecek de. Biz yaşatma yönünde gayretleri seferber edeceğiz. Bu konuda kamuoyu tarafından bu konu tazeyken daha bilgilendirme yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkan Kahveci: Kütahya Belediyesi sokak hayvanlarının yaşatılması yönünde gayret gösterecektir - Son Dakika

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