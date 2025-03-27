Başkan Karalar, Bayram Öncesi Çalışanlarla Bir Araya Geldi

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanları ile şantiye ve tiyatro salonunda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bayram öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. ASKİ çalışanlarıyla şantiyede, Büyükşehir çalışanlarıyla da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen Karalar, çok zor şartlarda çok önemli işler başardıklarını söyledi. Halka hizmeti hep birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Karalar, "Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" dedi.

"Şehrimiz için fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan Karalar, herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladığını belirtti ve barış, kardeşlik, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar diledi. Karalar, "Adanamıza hizmet etmek için mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz çalışan, emek harcayan mesai arkadaşlarımızla bayram öncesi bir araya geldik. Şehrimiz için fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve güzel bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.