Başkan Kaya Aygören Vadisi'nde Mahalle İftarı Düzenledi

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftarları kapsamında Aygören Vadisi sakinleriyle buluştu.

Ortahisar Belediyesi tarafından ramazanın manevi iklimini ve toplu iftar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen mahalle iftarları, dün akşam Aygören Vadisi sakinlerinin katılımıyla düzenlenen iftar programıyla devam etti.

İftar programına Başkan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alper Öztürk ve Ernul Arslan, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ali Paşa Mazlum, Ağıllı Mahalle Muhtarı Rahman Karabina, Akkaya Mahalle Muhtarı Temel Ölmez, Akyazı Mahalle Muhtarı Erkan Akpınar, Ayvalı Mahalle Muhtarı Servet Birinci, Doğançay Mahalle Muhtarı Nurettin Şahin, Esentepe Muhalle Muhtarı Çetin Aydın, Fatih Sultan Mahalle Muhtarı Osman Karabina, Geçit Mahalle Muhtarı Gökhan Çolakoğlu, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Hakan Usta, Gürbulak Mahalle Muhtarı Recep Bilgin, Karakaya Mahalle Muhtarı Mustafa Aydoğdu, Karlık Mahalle Muhtarı Ertan Özdemir, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Umut Sıbıç, Toklu Mahalle Muhtarı Miraç Çağlar, Uğurlu Mahalle Muhtarı Bilal Kapucu, Yeşilhisar Mahalle Muhtarı Kemal Yılmaz, belediye birim müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilova Mahallesi Dereiçi Camii mevkiindeki Gazi Hamit Mazlum Parkı'ndaki iftar alanına gelen Başkan Kaya, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gösterilen ilgiye ve sıcak karşılamaya teşekkür eden Başkan Kaya, vatandaşlarla selamlaştı, ramazanlarını kutladı.

Ramazanın birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü yaşatmak amacıyla mahallelerde iftar programları düzenlediklerini belirten Kaya, "Bu akşam, Aygören Vadimizde çok değerli hemşehrilerimle iftarda bir araya geldik, orucumuzu birlikte açtık. Ramazanın bütün güzelliklerini, dayanışma ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadık. İftar davetimize katılan bütün hemşehrilerime ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, ramazanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

İftar programının sonunda Yeşilova Mahallesi sakinleri, Başkan Kaya'ya çiçek takdim etti.

Köy Pazarı alanında inceleme

Aygören Vadisi'ni kapsayan bir alanda köy ürünleri pazarı kurma hazırlıkları olduğunu belirten Başkan Kaya, iftar programının ardından pazarın kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Aygören Vadisinde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin satılacağı pazarla ilgili muhtarlar ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Kaya, Kireçhane ve Akoluk'ta bulunan köy pazarlarının bir benzerinin Aygören Vadisi'ne kazandırılacağını söyledi.