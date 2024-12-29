Başkan Kaya'dan İşitme Engellilere Yılbaşı Hediyesi

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çamlık İşitme Engelliler İlkokulu öğrencilerine yılbaşı hediyeleri gönderdi.

Ortahisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Toktamış Han Bahadır ve Gıda Mühendisi Dilara Ertürk, Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan Çamlık İşitme Engeliler İlkokulu'nu ziyaret ederek Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kırtasiye ürünleri ve kitaplardan oluşan hediyelerini takdim etti. Okul Müdürü Yılmaz Yardım ve öğretmenler Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Toktamış Han Bahadır, "Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Kaya'nın talebi doğrultusunda Çamlık İşitme Engeliler Okulumuzdaki öğrencilerimizle bir aradayız. Öğrencilerimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında belediyemizde çok güzel bir gösteri gerçekleştirmişti. Bizler de hem bu gösteri için hazırladığımız teşekkür hediyelerimizi hem de yılbaşı hediyelerimizi öğrencilerimize getirdik. Ortahisar Belediyesi olarak buradaki öğrencilerimiz nezdinde bütün özel gereksinimli yavrularımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.