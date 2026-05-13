Başkan Köksal'dan AK Parti'ye ziyaret: 'Afyon'u yeniden inşa edeceğiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Köksal'dan AK Parti'ye ziyaret: 'Afyon'u yeniden inşa edeceğiz'

13.05.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Köksal, yerel yönetim ve iktidar gücünü birleştirerek Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Köksal, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Afyonkarahisar'a yönelik sevgi ve ilgi beslediğini gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar'ın gerekli hizmetleri alabilmesi için talimatları verdiğini dile getiren Köksal, "İnşallah, bundan sonra yerel yönetim ve iktidarın gücünü birleştirerek projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa edecek, hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Köksal'dan AK Parti'ye ziyaret: 'Afyon'u yeniden inşa edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:42:17. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Köksal'dan AK Parti'ye ziyaret: 'Afyon'u yeniden inşa edeceğiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.