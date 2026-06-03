Giresun Belediye Başkanı Köse, Spor Camiası Temsilcileriyle Buluştu

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Giresun Şubesi'nin düzenlediği gecede antrenörler ve spor camiasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, TÜFAD Giresun Şubesi tarafından Kale Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen buluşmaya katıldı. Gecede spor camiasının temsilcileriyle bir araya gelen Köse, amatör sporun kentlerin sosyal ve sportif gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kendisinin de geçmişte amatör futbol oynadığını ve kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatan Köse, sporun içinden gelen biri olarak amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorunları yakından bildiğini ifade etti.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Giresun'da sporun gelişmesi için belediye olarak imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Köse, "Ben de yıllarca amatör futbolun içinde yer aldım. Sporun ve sporcuların emeklerinin ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle amatör spor kulüplerimizin, antrenörlerimizin ve genç sporcularımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çeken Köse, sporun çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan en önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı. Amatör sporun desteklenmesinin geleceğe yapılan yatırım anlamına geldiğini kaydeden Köse, Giresun'da spor kültürünün daha da güçlenmesi için ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Futbol antrenörleri ve kulüp temsilcileriyle sohbet eden Başkan Köse, spor camiasının talep ve önerilerini de dinledi. Konuşmasının sonunda, "Amatör sporun gelişmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayım" mesajını veren Köse, geceyi organize eden TÜFAD Giresun Şube Başkanı Hasan Ali Tek ve yönetim kuruluna teşekkür etti.