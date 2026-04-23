Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "Çocuklarımız, Toplumsal Gelişimin ve Aydınlık Geleceğin En Önemli Yapı Taşları"
Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "Çocuklarımız, Toplumsal Gelişimin ve Aydınlık Geleceğin En Önemli Yapı Taşları"

23.04.2026 09:57  Güncelleme: 10:41
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Kozay, milli egemenliğin ve bağımsızlığın simgesi olan bu özel günü kutlayarak, çocukların eğitimine ve gelişimine dikkat çekti.

(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, " 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesi, geleceğe duyulan güvenin ve umudun en somut göstergesidir. Çocuklarımız; yarınlarımızın teminatı, toplumsal gelişimin ve aydınlık geleceğin en önemli yapı taşlarıdır. Tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın hem milli egemenliğin ilanı hem de çocuklara armağan edilmiş evrensel bir bayram olması açısından büyük anlam taşıdığını vurguladı. Kozay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının millet iradesinin tecelli ettiği en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan; yalnızca tarihsel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda milli egemenliğin, bağımsızlık ruhunun ve demokrasi bilincinin en güçlü sembollerinden biridir. Bu anlamlı gün, halkın iradesinin her türlü gücün üzerinde olduğunun açık bir ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız, yarınlarımızın teminatı"

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin taşıdığı anlama da değinen Başkan Kozay, şöyle devam etti:

"23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesi, geleceğe duyulan güvenin ve umudun en somut göstergesidir. Çocuklarımız; yarınlarımızın teminatı, toplumsal gelişimin ve aydınlık geleceğin en önemli yapı taşlarıdır. Onların barış içinde, özgür düşünceyle ve çağdaş değerlerle yetişmesi, güçlü ve sürdürülebilir bir toplumun temelini oluşturacaktır" ifadelerini kullandı. Çocukların toplumsal gelişimdeki belirleyici rolüne dikkat çeken Kozay, her bireyin bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim imkanlarına erişmesi, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri, hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların yüzündeki tebessüm, toplumumuzun en kıymetli kazanımıdır. Bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için gereken hassasiyeti göstermeliyiz."

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Başkan Kozay, 23 Nisan'ın taşıdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram sevincinin daim olmasını diliyor; tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Kozay: 'Çocuklarımız, Toplumsal Gelişimin ve Aydınlık Geleceğin En Önemli Yapı Taşları' - Son Dakika

SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "Çocuklarımız, Toplumsal Gelişimin ve Aydınlık Geleceğin En Önemli Yapı Taşları" - Son Dakika
