Başkan Metin\'den Gazetecilere Kutlama

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Metin, özveriyle çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Metin, sürekli sahada olmayı gerektiren gazeteciliğin kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmaları hızla sürdürdüğünü belirten Metin, şunları kaydetti:

"Başkan seçilmemle beraber çalışmaları büyük bir gayretle sürdürmeye başladık. Ben Bünyan'ı birleştirmeye geldim. Bünyan'da aldığımız bütün kararları birlik ve beraberlik içerisinde alıyoruz. Uyumlu şekilde çalışıyoruz. Allah bana bu şerefli görevi nasip etti. Herkesi kucaklıyoruz. Kimseyi ayrıştırmıyoruz. Vatanını milletini seven herkesi kucaklıyoruz."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da gazeteciler için düzenlediği programdan dolayı Başkan Metin'e teşekkür etti.