Başkan Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda Vatandaşlarla Buluştu

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda gerçekleştirdiği saha gezisinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yol sorunları gibi talepleri dinleyen Eşki, çözüm odaklı çalışmaların süreceğini belirtti.

30.11.2024 13:50  Güncelleme: 14:41
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği saha gezileri kapsamında Pınarbaşı'nı ziyaret etti. İlgili birim sorumluları ile sokak sokak gezen Başkan Eşki, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi. Gürpınar Mahallesi Muhtarı Erkin Sarpkaya'nın da eşlik ettiği ziyarette, özellikle yol sorunlarının olduğu bölgelerde detaylı incelemeler yapıldı.

Saha gezileri sırasında vatandaşlarla birebir görüşerek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ömer Eşki, "Belediye olarak mahalle mahalle gezerek sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bugün Pınarbaşı'ndayız ve burada en çok dile getirilen konu yol sorunları oldu. Ekiplerimizle birlikte bu sorunları hızlıca çözüme kavuşturmak için çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetleri bir an önce hayata geçirmek önceliğimizdir. Gürpınar Mahallesi sakinlerinin desteği ve talepleri, çalışmalarımızı yönlendirmede bize yol gösteriyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Başkan Eşki'nin ziyareti sırasında vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, sorunların bizzat yerinde tespit edilmesinin çözüm süreçlerini hızlandıracağına inandıklarını belirterek Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çözüm odaklı ziyaretler devam edecek

Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın tüm mahallelerinde bu tür saha ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade etti. Vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın hizmetlerin kalitesini artırdığına dikkat çeken Başkan Eşki, "Halkımızın talep ve önerileri bizim yol haritamızdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ömer Eşki, Pınarbaşı\'nda Vatandaşlarla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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