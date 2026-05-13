Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

13.05.2026 16:56  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek 'Kampüsten Kente Uzanan İş birliği' seminerinde deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi. "Kampüsten Kente Uzanan İş birliği" seminerine katılan Ovalıoğlu, eğitim hayatından yerel yönetime kadar pek çok alanda öğrencilere bilgi verdi.

Başkan Ovalıoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlediği "Kampüsten Kente Uzanan İş Birliği" seminerine katıldı. Seminerin moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tuncer yaptı.

Seminerde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelen Ovalıoğlu, sağlık alanı konusunda deneyimlerini paylaştı. Programda ayrıca ilçede gerçekleştirilen hizmetler ve yerel yönetim anlayışına ilişkin de ilham veren konular konuşuldu. Seminere katılan öğrenciler, Ovalıoğlu'na soru sorma imkanı buldu.

"HER NE YAPARSANIZ YAPIN 'BEN EN İYİ OLACAĞIM' DEMEYİ UNUTMAYIN"

Seminerde konuşan Ovalıoğlu, "Tüm Türkiye'de güzel ve aydınlık bir gelecek kurma hayali benim en büyük motivasyonum. Herkese eşit hizmet vereceksiniz. Eşit bütçeleme ile vatandaşlara hizmet vermek için çalışacaksınız. Aynı zamanda istihdamda eşitliği sağlayacaksınız. Siz sorun ben cevap vereyim, siz söyleyin ben sesinize ses olayım. Siz bana ışık olun yolumu aydınlatın, bana omuz verirseniz biz beraber her şeyi yaparız. Çünkü biliyorum ki istersek her şeyi yaparız. Her ne yaparsanız yapın 'Ben en iyisi olacağım' demeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:42:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.