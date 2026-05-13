Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi. "Kampüsten Kente Uzanan İş birliği" seminerine katılan Ovalıoğlu, eğitim hayatından yerel yönetime kadar pek çok alanda öğrencilere bilgi verdi.

Başkan Ovalıoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlediği "Kampüsten Kente Uzanan İş Birliği" seminerine katıldı. Seminerin moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tuncer yaptı.

Seminerde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelen Ovalıoğlu, sağlık alanı konusunda deneyimlerini paylaştı. Programda ayrıca ilçede gerçekleştirilen hizmetler ve yerel yönetim anlayışına ilişkin de ilham veren konular konuşuldu. Seminere katılan öğrenciler, Ovalıoğlu'na soru sorma imkanı buldu.

"HER NE YAPARSANIZ YAPIN 'BEN EN İYİ OLACAĞIM' DEMEYİ UNUTMAYIN"

Seminerde konuşan Ovalıoğlu, "Tüm Türkiye'de güzel ve aydınlık bir gelecek kurma hayali benim en büyük motivasyonum. Herkese eşit hizmet vereceksiniz. Eşit bütçeleme ile vatandaşlara hizmet vermek için çalışacaksınız. Aynı zamanda istihdamda eşitliği sağlayacaksınız. Siz sorun ben cevap vereyim, siz söyleyin ben sesinize ses olayım. Siz bana ışık olun yolumu aydınlatın, bana omuz verirseniz biz beraber her şeyi yaparız. Çünkü biliyorum ki istersek her şeyi yaparız. Her ne yaparsanız yapın 'Ben en iyisi olacağım' demeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.