Başkan Sengel, Çamlık Mahallesi\'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi, bölgedeki eksiklikleri yerinde inceledi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yeni haftaya Çamlık Mahallesi'nde alan gezisiyle başladı. Çamlık Mahalle Muhtarı Talat Ünlü, muhtar delegeleri ve vatandaşlarla ile bir araya gelen Başkan Ceritoğlu Sengel talepleri ve önerileri yerinde dinledi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık Mahalle Muhtarı Talat Ünlü, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Cansu Bakıcıol ve Erhan Güzel ile vatandaşların talepleri doğrultusunda tadilata ve bakım onarıma ihtiyaç olan tüm sokakları, parkları yerinde ziyaret ederek tespitlerde bulundu. Başkan Ceritoğlu Sengel, alan gezisinde vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak Çamlık Mahallesi'nde yapımı planlanan projelerden bahsetti. Başkan Ceritoğlu Sengel, son olarak Çamlık Mahallesi'nde Atatürk'ün eğitime ve köylere verdiği değerden feyz alarak açtığı Selçuk Belediyesi Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek okul bittikten sonra ders çalışmak ve sosyalleşmek için gelen öğrenciler ile sohbet etti ve çocukların taleplerini dinledi.

"Bütün hizmetleri durmadan çalışarak yerine getireceğiz"

Önümüzdeki günlerde Efes Selçuk'un tüm köylerini ve merkez mahallelerini muhtarlar ile ziyaret ederek vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dinleyeceklerini aktaran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ziyaretlerimize Çamlık Mahallesi ile başladık. Öncelikle Çamlık Mahalle Muhtarımız ile sonrasında vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Talepleri canlı canlı dinledik, yerlerinde tespitlerimizi yaptık. Yaşlı aynı zamanda tecrübelilerimizi ziyaret ettik. Onların hayır dualarını alıp yolumuza devam ettik. Çamlık mahallesinde ihtiyaçlarımız neyse bire bir yerinde tespit ettik. Bundan sonra tek tek bütün köylerimizi ve merkez mahallelerimizi muhtarlarımız ile birlikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımıza ilişkin olarak konuşup programımız dahilinde de bütün hizmetleri durmadan çalışarak yerine getireceğiz" dedi.