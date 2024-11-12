Başkan Sevinç Camii İnşaatında İncelemede Bulundu

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Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede yapımı süren cami inşaatında incelemede bulundu.

Sevinç, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı ile ilçe merkezinde yapımı süren cami inşaatını inceleyerek bilgi aldı.

Caminin yapımına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür eden Sevinç, hayır sahiplerinin desteğiyle inşaatı en kısa zamanda tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.