Başkan Subaşı Esnafı Ziyaret Etti, Talepleri Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Subaşı Esnafı Ziyaret Etti, Talepleri Dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle vatandaşların taleplerini dinledi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

13.11.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde esnafı ziyaret ederek, taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde esnafı ziyaret etti. Subaşı, ziyarette vatandaşları da dinledi, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Subaşı, yaptığı ziyaretlerde sıkıntıları yerinde dinleme ve çözüm bulma imkanı yakaladıklarını belirtti. Başkan Subaşı, vatandaş ve esnaf ile her zaman iç içe olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Politika, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Subaşı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Subaşı Esnafı Ziyaret Etti, Talepleri Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Subaşı Esnafı Ziyaret Etti, Talepleri Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.