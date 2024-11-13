Başkan Subaşı Esnafı Ziyaret Etti, Talepleri Dinledi

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde esnafı ziyaret ederek, taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde esnafı ziyaret etti. Subaşı, ziyarette vatandaşları da dinledi, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Subaşı, yaptığı ziyaretlerde sıkıntıları yerinde dinleme ve çözüm bulma imkanı yakaladıklarını belirtti. Başkan Subaşı, vatandaş ve esnaf ile her zaman iç içe olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.