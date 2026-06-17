Cemil Tugay'dan Heval Savaş Kaya'ya Yanıt: "Kişi Kendinden Bilir İşi Tümcesiyle Tüm Hakaretlerini İade Ediyorum" - Son Dakika
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Cemil Tugay'dan Heval Savaş Kaya'ya Yanıt: "Kişi Kendinden Bilir İşi Tümcesiyle Tüm Hakaretlerini İade Ediyorum"

17.06.2026 18:07  Güncelleme: 18:49
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kamuoyunda 'kooperatif davası' olarak bilinen davada yargılanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın kendisine yönelik ifadelerine sosyal medyadan sert yanıt verdi. Tugay, hakaretleri iade ettiğini ve Kaya'yı kamu vicdanına havale ettiğini belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kamuoyunda "kooperatif" davası olarak bilinen davada yargılanan eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın duruşmada kendisine yönelik ifadelerine ilişkin, "Kişi kendinden bilir işi tümcesiyle tüm hakaretlerini iade etmekten ve kendisini de herkesin gözü önünde yaşanmış ve defalarca açıkladığımız tüm geçmiş süreçlerin ışığında kamuoyumuzun vicdanına havale etmekten başka bir çıkar yol da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON A.Ş'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan ve kamuoyunda "kooperatif" davası olarak bilinen davada yargılanan eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın kendisine yönelik ifadelerine yanıt verdi.

Kaya'nın ifadelerine, sosyal medya hesabından yanıt veren Tugay, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda kooperatif davası olarak bilinen dosyanın bugünkü duruşmasında, Heval Savaş Kaya'nın basına yansıyan beyanları nedeni ile bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili kişinin ısrarla benzer beyanları dile getirmesine şimdiye değin hoşgörü gösterilmiştir, tutukluluk psikolojisinin dışa yansıması olarak değerlendirilmiştir. Ne var ki, kendisine yanıt verilmemesine karşın gerçeğe aykırı, ilgisiz ve savunma sınırını aşan yaklaşımları artık kabul edilemez noktalara erişmiştir."

İlk olarak belirtmek gerekir ki kooperatif süreçlerine ilişkin olarak İZBETON tarihinde olmadığı kadar sayıda Sayıştay denetçisi ve sonra hiç olmadığı şekliyle mülkiye başmüfettişi inceleme yapmıştır, halihazırda da yapılmaktadır, kooperatiflere ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçleri devam etmektedir. Üstelik sadece İzmir değil, ülke genelinde tüm CHP'li belediyelere bu tür bir yönelim söz konusuyken, konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Tugay üzerinden değerlendirmeye çalışmak ve bütün bunların sebebi olarak göstermeye çalışmak, hakarete ve ithamlara maruz bırakmak, 'tutukluluk ruh hali' ile açıklanamaz.

KURULTAY GÖNDERMESİNE YANIT

Fakat görüyoruz ki gerçek olmayan bu konular her fırsatta yeniden gündeme getirilmektedir. Belki de bir iddia ne kadar çok tekrar edilirse gerçek olacağı düşünülmektedir. Heval Savaş Kaya, kurultay ve diğer siyasi süreçlerden bahsetmiştir. Mahkeme salonları siyasi kurultayların devamı değildir. Bir yargılamada cevap aranması gereken soru, kimin kimi desteklediği, kimin kime küstüğü ya da kimin kime gönül koyduğu değildir. Sorulması gereken soru çok basittir, kamu kaynakları kullanılırken mevzuata uyulmuş mudur? Kamunun zarara uğrama ihtimali doğmuş mudur? Kararlar yetki ve usul kurallarına uygun mudur? Bu soruların cevabı siyasi analizlerle değil, dosyadaki delillerle verilir.

Gerçekliğin bu kadar net olduğu bir konuda, mağduriyet arkasına sığınarak sair hakarette bulunan bir kişi için üzülmekten başkaca bir çare yoktur. 'Kişi kendinden bilir işi' tümcesiyle tüm hakaretlerini iade etmekten ve kendisini de herkesin gözü önünde yaşanmış ve defalarca açıkladığımız tüm geçmiş süreçlerin ışığında kamuoyumuzun vicdanına havale etmekten başka bir çıkar yol da bulunmamaktadır."

HEVAL SAVAŞ KAYA, DURUŞMADA NE DEMİŞTİ?

Heval Savaş Kaya, duruşmada, şunları söylemişti:

"Bir kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay ise Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi. Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik bir mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Biri geldi biri gitti, hiçbir şey bulamayınca uydurmaya başladılar. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar. Meseleleri üzüm yemekmiş. Kim nerede, kiminle ne kadar üzüm yiyor bilmiyorum ama ben tüm yargılamalardan Allah'ın izniyle çıkacağım."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay'dan Heval Savaş Kaya'ya Yanıt: 'Kişi Kendinden Bilir İşi Tümcesiyle Tüm Hakaretlerini İade Ediyorum' - Son Dakika

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