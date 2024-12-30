Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
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Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Yeni Yılını Kutladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, personelinin yeni yılını kutlayarak 2025'in projelerle dolu bir yıl olacağını vurguladı. Tugay, İzmir'in değerini ve toplumsal adaletin önemini dile getirerek, çalışanlarını bir aile gibi gördüğünü belirtti.

30.12.2024 18:01  Güncelleme: 21:49
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, personelin yeni yılını kutladı.Tugay, "İzmirimizde huzur, adalet yayılacak, hiç kimse sahipsiz kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımıza kucak açarak, sahip çıkarak, onların maruz kaldığı bütün adaletsizliklerle mücadele ederek tüm Türkiye'ye ve günü geldiğinde dünyaya örnek olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi personeliyle buluştu. Meclis salonunda personelin yeni yılını kutlayan Başkan Tugay, 2025'in projelerin hayata geçeceği yıl olacağını dile getirerek, "İzmir'in, Türkiye ve dünyanın en değerli şehirlerinden birisi olduğuna hep inandım. İzmir'in var olması, kent kimliğiyle Türkiye'de ve dünyada pek çok alanda yarattığı etki hiç kimsenin inkar edemeyeceği kadar güçlü ve değerli. İzmir bizim için çok değerli, İzmir'de yaşayan tüm vatandaşlar bizler için çok değerli. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm çalışanlarımızla birlikte çok değerliyiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet'in değerlerine inanan insanlar olarak bu görevleri yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirten Cemil Tugay, şöyle konuştu:

"Gece gündüz, tatil, bayram demeden sürekli hizmet veren, değişik alanlarda bütün İzmir'de hizmet veren siz değerli arkadaşlarımızın ne yapılırsa yapılsın hakkı da ödenmez. Ama bizler kamu hizmetinde olmayı sadece iş sahipliği olarak görmeyen, bu ülkeyi seven, yurtsever, halkını seven, Cumhuriyet'in değerlerine inanan insanlar olarak bu görevleri yapıyoruz. Ne olursa olsun; küçücük bir ailede bile zaman zaman görüş ayrılıkları, kırgınlıklar olabiliyor. Ama biliyorsunuz ki o ev sizin eviniz. Bunu unutmuyoruz; bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz. Tüm yaşayanları, bizim komşularımız, dostlarımız, akrabalarımız. İzmir'imizde huzur, adalet yayılacak, hiç kimse sahipsiz kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımıza kucak açarak, sahip çıkarak, onların maruz kaldığı bütün adaletsizliklerle mücadele ederek hem hukuksal görevimizi yerine getireceğiz hem de tüm Türkiye'ye ve günü geldiğinde dünyaya örnek olacağız.

"Her türlü sorununuz benim sorunumdur"

Sizleri tanımış olmaktan, sizlerle mesai yapmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. 2025, hep beraber çok güzel hizmetleri yaptığımız, o kutsal görevi onurla yerine getirdiğimiz bir yıl olacak. Her türlü sorununuz benim sorunumdur. Tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesiyle, ailenin ferdi olarak kopmaz bağı kuracağım. Görevimin son gününe kadar o devam edecek. Sizden ricam birbirinizin çalışma motivasyonu artıracak bir tutum içinde olun. Daha iyisini hedefleyelim. İzmir onurlu bir şehirdir. Bu onurlu şehrin, onurlu Büyükşehir Belediyesi olarak 2026 yılına büyük başarılarla girelim istiyorum. Sizlerin desteğini talep ediyorum. O onuru hep beraber yaşayalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika

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