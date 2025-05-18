Başkan Tutdere, Adıyaman'ın Yeniden İnşası İçin Mahalle Toplantılarına Başladı - Son Dakika
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Başkan Tutdere, Adıyaman'ın Yeniden İnşası İçin Mahalle Toplantılarına Başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ulucami Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda, deprem sonrası şehrin yeniden inşası ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek halkla iş birliği vurgusu yaptı. Yenilenen su hattı ve yeni belediye hizmet binası projelerini paylaştı.

18.05.2025 15:45  Güncelleme: 17:19
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(ADIYAMAN) - Mahalle toplantılarına Ulucami Mahallesi'nden başlayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi sizin evinizdir, yurdunuzdur. Herkes için, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tutdere, mahalle toplantılarına Ulucami Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek başladı. Ulucami Taziye Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, mahalle sakinleri ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantıda Başkan Tutdere, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından kenti yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı. Mahalle mahalle yürütülen toplantılarla halkla doğrudan temas kurduklarını belirten Tutdere, "Bu zor süreçte hep yanımızda oldunuz. Duanızla, desteğinizle sokakta gördüğümüz her hemşehrimiz bize umut verdi. Hep birlikte bu şehri yeniden kuracağız. Adıyaman Belediyesi sizin evinizdir, yurdunuzdur. Herkes için, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehrin yeniden inşasında altyapının önemine dikkati çeken Tutdere, bugüne kadar 325 kilometrelik içme suyu hattının yenilendiğini açıkladı. Bu mesafenin Adıyaman'dan Mersin'e kadar uzandığını vurgulayan Tutdere, yıl sonuna kadar hedefin Ankara'ya kadar ulaşan yaklaşık 750–800 kilometrelik hattın tamamlanması olduğunu söyledi.

Deprem öncesinde kentin içme suyu hatlarının asbestli ve sağlıksız borulardan oluştuğunu hatırlatan Tutdere, altyapının halk sağlığı için öncelikli olduğunu belirterek, "Şehrimizi çocuklarımız ve gelecek nesiller için daha güvenli hale getirmek istiyorsak, en alttan başlamamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık" ifadelerini kullandı.

"Kaybolan suyu geri kazanıyoruz"

Yenilenen sistem sayesinde kayıp-kaçak oranının da ciddi şekilde azaldığını dile getiren Tutdere, göreve geldiklerinde 100 litre suyun 60 litresinin yolda kaybolduğunu, şimdi ise daha verimli bir altyapıyla temiz suyun her eve ulaşmasının sağlandığını sözlerine ekledi.

Yeni hizmet binası yolda

Toplantıda belediye hizmet binasıyla ilgili bilgi de veren Tutdere, mevcut hizmet binasının depremde yıkıldığını, birimlerin geçici alanlarda hizmet verdiğini hatırlattı. Şu anda yeni belediye hizmet binasının inşaatının devam ettiğini aktaran Tutdere, "Şartlar ne olursa olsun halkımıza hizmet etmek bizim temel görevimizdir. Bu süreçte çalışanlarımız büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Tutdere, Adıyaman'ı kardeşliğin, huzurun ve depreme dirençli yaşamın simgesi bir kent haline getirmekte kararlı olduklarını paylaşarak, "Sizlerle birlikte bu zor günleri aşacağız. Hep beraber çalışacağız, üreteceğiz ve Adıyaman'ı Güneydoğu'nun incisi haline getireceğiz. Bu şehir hepimizin. Bizler buradayız ve her zaman yanınızdayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tutdere, Adıyaman'ın Yeniden İnşası İçin Mahalle Toplantılarına Başladı - Son Dakika

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