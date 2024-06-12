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Başkan Ünlü Marmaris'te mühürlenen inşaatlar ile ilgili açıklama yaptı

Denizi dolduran firmaya 60 milyon lira ceza kesildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ruhsatsız yapılan inşaat faaliyetleri denetlenmeye devam ederken son günlerin en tartışmalı alanı olan Kızılbük GYO firmasının denize yaptığı kaçak beton dolguya 60 milyon TL ceza kesilerek inşaat mühürlendi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü basın mensuplarına eski belediye binası ve İçmeler Kızılbük inşaatlarının mühürlenmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Eski belediye binasının yerinde yine sembol bir bina yapılmalı'

Belediye Başkanı Acar Ünlü ilçe merkezinde bulunan ve depreme dayanıksız raporu çıktığı için yıkılan eski belediye binasının bir firmaya 25 yıllığına kiraya verilmesi ve sonrasında alınan kararlar ile ilgili olarak, 'İlçemiz Kemeraltı Mahallesi 192 Ada, 691 Parsel üzerinde yıkılan eski belediye hizmet binasının bulunduğu taşınmaz 25 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile bir önceki belediye yönetimi tarafından kiralanmıştı. Yapılan kiralama işleminin kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile Muğla İdare Mahkemesi'nin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde dava açılmıştı. Öncelikle yerel seçim süreci içerisinde Muğla İdare Mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararı gelmişti, akabinde 14 Mayıs 2024 tarihinde Muğla İdare Mahkemesi'nin yapılan işlemin eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı yapılması ve kamu yararı taşımaması nedenleri ile işlemin iptali yönünde kararı olmuştur. Söz konusu Mahkeme Kararının tarafımıza tebliğine müteakip şahsım tarafından Belediye Teknik Personeli içerisinden 4 kişilik Teknik Heyet görevlendirilerek ihale sürecinin detaylı incelenmesi ve rapor düzenlenmesi istenmiştir. Teknik Değerlendirme Raporunda eksik araştırma ve analize dayandırılarak ihalenin gerçekleştirildiği, Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarından alınan fiyatlara kıyasla ihale dosyası içerisinde yerel emlak firmalarının teklifleri doğrultusunda belirlenen yıllık tahmini kira bedelinin çok düşük olduğu ve piyasa koşullarını yansıtmadığı, ayrıca ihale konusu işin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri gayesi taşımadığı belirtilmiştir. Hazırlanan Teknik Rapor doğrultusunda Marmaris Belediye Başkanı olarak şahsım tarafından Meclise Önerge sunularak Muğla İdare Mahkeme Kararının istinafa gidilmemesi yönünde Meclis Kararı alınması sağlanmıştır. Teknik Raporda da söz konusu parsel içerisinde yapılan inşai faaliyet niteliğindeki 149 adet fore kazıkların ruhsatsız ve kaçak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle İmar Kanunu hükümlerine göre Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürleme işlemi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 7 milyon 600 bin TL'lik idari para cezası işlemi tesis edilmiştir" diye konuştu.

Başkan Ünlü ayrıca 'Biz şu anda bütün gücümüzü Marmaris Belediyesi'ne ait kıymetli yerlerin korunabilmesi adına harcıyoruz. Bunlar sembolik noktalar, önemli noktalar, geleceğe aktarmayı isteyebileceğiniz noktalar. Her noktayı tabii ki Marmaris Belediyesi geleceğe aktarmak isteriz' dedi.

' Denizi dolduran firmaya 60 Milyon lira ceza'

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde bulunan devre mülk ve otel inşaatı ile ilgili de açıklama yapan Başkan Ünlü, en son inşaat yasaklarına rağmen faaliyetlerin devam ettiğini tespit etmiş ve uyarılarda bulunmuştu. Başkan Ünlü, Kızılbük GYO firmasına ait inşai alanda denizin yasa dışı ve ruhsatsız doldurulmasına yapılan cezai işlemler hakkında "İnşaat yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan denetimler esnasında tespit ettiğimiz kıyı yapıları ile ilgili tespit tarihinden günümüze kadar Belediye teknik ekiplerince detaylı bir teknik inceleme yapılmış olup, yapılan teknik tespitlerde İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6 bin 520 m3' lük su içi betonu, 469 m3'lük Kronman Betonu ve 10 bin 867m3'lük dolgu yapıldığı, söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmaması nedeniyle Yapı Tatil Zaptı düzenlenmek sureti ile mühürlenmiş ve yaklaşık 60 milyon TL'lik idari para cezası tesis edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na muhalefet ve aykırılık nedeniyle yapılan bu idari işlemler ilgili firma tarafından yasal 30 günlük süre içerisinde düzeltilmediği veya ruhsata bağlanarak yasallaştırılmadığı takdirde 30 günlük süre sonunda yıkım kararı alınacaktır. Alınan bu yıkım kararı ilgilisine tebliğ edilecek. Tebliğ sonrası ilgili firma alınan yıkım kararını 60 gün içerisinde idari yargıya taşıyabilecektir" şeklinde açıklama yaptı.