Başkan Ünlüce Beylikova'da Vatandaşlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ile birlikte ilçede bir dizi ziyarette bulunan Ünlüce, "Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini kendilerinden dinlemek, takipçisi olmak için çarşıda, pazarda, kahvede, esnaf ziyaretlerinde, meydanlarda olmaya devam edeceğim" dedi.

Ziyaret programına Beylikova Belediye binası ile başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Beylikova'nın ihtiyaç ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İlçe ziyaretinde Başkan Ünlüce'ye, CHP İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti. Ardından ilçe pazarını ziyaret eden Başkan Ünlüce, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ayşe Ünlüce, daha sonra beraberinde CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile ilçede düzenlenen yağmur duasına da katıldı. Tarımsal üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine dikkati çeken Ünlüce, "Kırsalda yüreklere dokunmak hem enerjimizi hem motivasyonumuzu artırıyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini kendilerinden dinlemek, takipçisi olmak için çarşıda, pazarda, kahvede, esnaf ziyaretlerinde, meydanlarda olmaya devam edeceğim. Bizleri bugün Beylikova Belediyesi'nde ve ilçemizde en güzel şekilde ağırlayan Beylikova Belediye Başkanımız Hakan Karabacak'a ve tüm Beylikovalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ünlüce, Beylikova'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Hakan Karabacak ise desteklerinden dolayı Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek, ilçeye yönelik iş birliklerinin artarak süreceğini belirtti.

Başkan Ünlüce son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarından (ESMEK) katılan kadınlarla ve ESMEK Oyun Evi'nden faydalanan çocukları da ziyaret etti.