Başkan Ünlüce: Kadınlar olarak sesimizi yükselteceğiz - Son Dakika
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Başkan Ünlüce: Kadınlar olarak sesimizi yükselteceğiz

Başkan Ünlüce: Kadınlar olarak sesimizi yükselteceğiz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların hakları için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Ünlüce, toplumsal farkındalık yaratma çağrısında bulunarak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı duracaklarını ifade etti.

24.11.2024 13:38  Güncelleme: 14:09
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şiddete, ayrımcılığa, sömürüye, eşitsizliğe, yaşam hakkımızın elimizden alınmasına boyun eğmeyeceğiz. Çalışma hayatında, evde, sokakta kısacası hayatın her alanında hiçbir kadın yalnız değildir. Kadınlar olarak hakkımız olan eşitlik ve adaleti kazanana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ünlüce, mesajında şunları kaydetti:

"25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde 1960 yılında özgürlükleri için mücadele eden Mirabel kardeşlerin vahşi bir şekilde katledildikleri utanç gününün yıldönümüdür. Bu utanç verici olay, dünyanın dört bir yanındaki kadınların maruz kaldığı şiddetin sembolü haline gelmiş, Birleşmiş Milletler tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' ilan edilmiştir.

25 Kasım, sadece bir anma günü değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma ve harekete geçme çağrısıdır. Bu çağrıyı özellikle sokaklarda hangi tehlikelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir dönemde yapmak çok kıymetli.

Ne acıdır ki; her 25 Kasım'da olduğu gibi kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin durmadığını görüyoruz. Özellikle cezasızlık algısıyla artan şiddet ve ölüm sarmalı, yaşamsal bir tehdide dönüştü. Bu anlamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kadınlarımızı güçlendiriyoruz. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz ile bugüne kadar 42 binden fazla kadına psikoloji, hukuk, sağlık ve eğitim alanlarında ücretsiz destek verdik. ESMEK'ler aracılığı ile kent merkezi ve kırsalda, kurslar ve atölyeler ile kadınlarla buluşuyoruz. Diğer yandan kadını önceleyen ve destekleyen çok sayıda proje ve uygulamayı hayata geçirdik.

Kadın istihdamını artırarak kendi ayakları üzerinde duran kadınların onurlu mücadelesinde yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki; emeğiyle dünyayı ayakta tutan kadınların eşitlik, yaşam, adalet ve özgürlük hakkı asla yok sayılamaz. Bu 25 Kasım'da 'Şiddetin, cezasızlığın bahanesi yok' diyoruz.

Şiddete, ayrımcılığa, sömürüye, eşitsizliğe, yaşam hakkımızın elimizden alınmasına boyun eğmeyeceğiz. Çalışma hayatında, evde, sokakta kısacası hayatın her alanında hiçbir kadın yalnız değildir.

Kadınlar olarak hakkımız olan eşitlik ve adaleti kazanana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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