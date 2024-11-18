Başkan Ünlüce, Reşadiye Esnafını Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR)- Reşadiye esnafını ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, esnafın taleplerini dinleyerek 'hayırlı işler' dileğinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Reşadiye Camii karşısında bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Ünlüce, esnafın taleplerini dinledi. Esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Ünlüce, vatandaşların ve esnafın fotoğraf isteklerini de kırmayarak fotoğraf çektirdi. Başkan Ünlüce, "İnsanın içini ısıtan güler yüzlerle haftaya başlamak bizlere enerji veriyor. Haftaya Reşadiye sokakta bulunan esnafımızı ziyaret ederek başladık, istek ve önerilerini yerinde dinledik. Bizleri tüm sıcaklığıyla karşılayan esnafımıza ve selamlaştığımız tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, esnafımıza bereketli, bol kazançlar diliyorum" dedi.