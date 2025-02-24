Başkan Uysal'dan Dış Ticaret Açığına Eleştiri

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(ANTALYA)- Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şubesi 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Türkiye'nin yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı var. Bu memlekete yazık değil mi? Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, milli gelirimiz hala dünyada doksanıncı, yüzüncü sıralarda. Reva mıdır" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) yapılan Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şubesi 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda Başkan Uysal'ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Başkan Uysal, yerel yönetimlerle muhtarların birer çalışma arkadaşı olduğunu belirterek, toplantının gerçekleştiği Avrupa'nın en büyük sivil toplum merkezi ASSİM'in, memleket menfaatine birlik ve beraberliği tesis eden bir fikir, düşünce ve proje üretme merkezi olduğuna dikkat çekti. Uysal, ASSİM'de tarımdan turizme, eğitimden sağlığa pek çok alanda faaliyette bulunan komisyonların bulunduğunu belirtti.

ASSİM'de teknoloji eğitimlerine ayrılan bölümle ilgili konuşan Başkan Uysal, dünyanın yapay zeka, robotik kodlama ve dijital teknolojiler üzerine inşa edildiğine dikkat çekti. ASSİM'de gençlere 7 ofis imkanı sunduklarını belirten Uysal, bu gençlerin yazılım geliştirerek dünyanın her yerine ihracat yaptıklarını söyledi. Uysal, "Türkiye'nin yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı var. Bu memlekete yazık değil mi? Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, milli gelirimiz hala dünyada doksanıncı, yüzüncü sıralarda. Reva mıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal, muhtarlık müessesinin ise millete demokrasiyi aşılayan çok kıymetli bir müessese olduğunu vurguladı ve "Muhtarlık, en temel eğitim kurumu. Çok çok kıymetlidir. ve milleti bir araya getiren, millete demokrasiyi ve yarışmayı öğreten çok önemli bir müessesedir. Bu yüzden kaldırmaya çalışırlar" diye konuştu.